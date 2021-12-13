مفتي الجمهورية: الجماعة الإرهابية مازالت تراهن على تضليل وعي الشعب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية مازالت تراهن على تضليل وعي الشعب.

مفتي الجمهورية

جاء ذلك حسبما نشره المفتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة.. وأن تلك الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس»، مضيفا: «وأنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء .. وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض».

دار الإفتاء

وكان مفتي الديار المصرية شوقي علام، أكد في وقت سابق أن حكم الانضمام لجماعة «الإخوان المسلمين» حرام شرعا، مشيرا إلى أن دار الإفتاء أصدرت فتوى بحرمة الانضمام إلى جماعة الإخوان قبل ذلك، لأنها جماعة إرهابية، وكذا الانضمام لأي جماعة منبثقة منها.

وذكر أن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة «المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية» وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها.

وأوضح أن الدعوة تسير في منظومة منضبطة في سياق الدولة المصرية، متابعا: «لسنا في مجتمع بلا قانون وبلا اختصاص»، مشددا على أن الدعوة إلى الله من اختصاص وزارة الأوقاف المصرية والوعاظ في الأزهر الشريف.

وطالب بالرجوع إلى القانون الذي ينظم الاختصاص وإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء.