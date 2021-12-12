دار الإفتاء توضح حكم عمليات التجميل: تجوز لمظهر أفضل

يحتاج البعض إلى إجراء بعض العمليات لتجميل بعض المناطق في جسده، ما يطرح كثير من التساؤلات عن حكم عمليات التجميل، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، خلال إجابتها على سؤال ورَد إليها حول: «حكم إجراء عملية تجميل في الأنف؛ لكبر حجمها، وهو ما يتسبب في حرج معنوي اجتماعي، وهل يجوز لي تجميل أنفي أو أن ذلك يُعَدُّ حرامًا؛ لأنه من تبديل خلق الله».

حكم عمليات التجميل

وأكّدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونية، أنه لا يجوز إجراء عملية تجميل من أجل الظهور بمظهر أفضل في العضو المراد إجراء العملية به، مشيرةً إلى أنه يجوز إجراء عمليات التجميل في بعض الحالات التي يكون فيها الأنف أو العضو كبير بشكل غير طبيعي وغير مقبول.

وقالت في فتواها: «يكون القصد من هذه العملية إعادة الأنف أو العضو إلى الحجم الطبيعي الذي خلقه الله عليه لعامة الناس، لكن تصغير الأعضاء بقصد الجمال فإنه تغيير لخلق الله تعالى ولا يجوز شرعًا».

وذكرت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من إجراء عمليات تجميل وتصغير الأنف أو أي عضو، في حالة إذا كان حجم الأنف أو هذا العضو كبيرة بشكل غير طبيعي، ويتأذى الشخص منه نفسيًّا ويسبب له الحرج، حيث تعد عمليات التجميل في هذه الحالة نوع من العلاج وليس من باب التجميل.

حكم تجميد البويضات

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت مؤخرًا حكم تجميد البويضات، إذ قالت إن عملية تجميد البويضات أمر جائز، وذلك في حال إذ كان موافقًا لضوابط معينة يضعها أهل الطب.

وقالت إن ذلك يساعد في طلب الإنسان للذرية وهو أمر مشروع لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾، وتجميد البويضات هدفه الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل، لذلك أجازها العلماء بالضوابط.

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