صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون.. تعرف على رابط التصويت لجائزة «جلوب سوكر»

يتنافس محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي سيتم حسم الجائزة عبر رابط للتصويت، حيث يقدم موقع «الوطن سبورت» رابط التصويت لجائزة جلوب سوكر.

صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون

ويتنافس محمد صلاح، وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة بجانب الثلاثي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، هذا بجانب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

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