تعديلات قانون القيمة المضافة وتنمية الموارد: تحريك أسعار 10 سلع وخدمات

تصدر موضوع قانون القيمة المضافة محركات البحث بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهي التعديلات التي يترتب عليها تحريك أسعار 6 سلع وخدمات، فضلا عن فرض رسوم إضافية على 4 سلع وخدمات أيضا وفق تعديلات قانون تنمية الموارد حال إقرارهما بشكل نهائي.

قانون القيمة المضافة

ونصت تعديلات قانون القيمة المضافة وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة وأقرته لجنة الخطة والموازنة على خضوع السلع والخدمات الآتية للسعر العام للضريبة وهي:

1- الصابون.

2- المنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لتصبح 14% بدلًا من 5% التي كانت ضمن ضريبة الجدول.

3- خدمات الدليفري.

4- تطبيقات المحمول.

5- الخدمات الإعلانية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وفقا لتعديلات قانون القيمة المضافة، وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات.

6- شملت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة أيضا الإعلانات الإلكترونية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي.

خدمات الصرف الصحي

وفي الوقت ذاته تضمنت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة عددا من الإعفاءات شملت الآتي:

1- خدمات الصرف الصحي.

2- محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف.

3- مدخلات إنتاج صناعة الورق.

4- الأقراص الخام المعدة لسك العملات.

5- تضمنت إعفاءات قانون ضريبة القيمة المضافة أيضا قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم وإعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

6- أعفى قانون ضريبة القيمة المضافة البقـول والحبـوب وملـح الطعـام والتوابـل المصنعـة وخدمـات النولـون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

رسوم تنمية الموارد

وبعيدا عن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة فإنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا تعديل قوانين الدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة وقانون ضريبة الملاهي والمسارح، ووفقًا للتعديلات، يتم فرض رسم جديد وزيادة بعضها لتنمية الموارد المالية للدولة على بعض السلع والخدمات وهي:

1- المشروبات الغازية: رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها بحد أدني 25 قرشا.

2- السلع المعمرة: رسم 2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.

3- مغادرة أراضي الجمهورية: رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

4- المشروبات الروحية: رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتمّ تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارًا.