«خطة النواب» تناقش تعديلات قانون القيمة المضافة

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأحد، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.

ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

تعديلات قانون القيمة المضافة

كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات والتخفيضات في سعر الضريبة لعدد من السلع والأنشطة، وتحويل بعض السلع والفئات من ضريبة الجدول إلى ضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن التعديلات أيضا تطبيق الضريبة على المحال التجارية في المولات، حيث نصت التعديلات الضريبة على تلك المحال على 10% بدلاً من 14%، كما تضمنت التعديلات إخضاع الخدمات الإعلانية لضريبة بسعر %14 وإلغاء ضريبة الدمغة على الاعلانات ونقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة.

وتأتي هذه التعديلات وفق المذكرة الإيضاحية للقانون؛ بهدف إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

فتح ملف التعليم في مجلس النواب

من ناحية أخرى، ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ملف التعليم في مصر والمشاكل المتعلقة به، كما قرر نائب رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة بعض طلبات الإحاطة الموجه لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، بسبب سفره لحضور مؤتمر خاص بالتعليم.