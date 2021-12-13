التعديلات النهائية على «القيمة المضافة».. منها إعلانات فيسبوك والمحلات

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد مناقشات طويلة بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على خضوع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة لتصبح 14% بدلا من 5% التي كانت ضمن ضريبة الجدول.

ضريبة إعلانات «فيس بوك»

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على خضوع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر 14 % وإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات، لتخضع كافة الإعلانات بكل أنواعها بما فيها الإعلانات الإلكترونية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الديلفري وتطبيقات المحمول.

ونص القانون على أعفاء كافة السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو مشروعات المناطق والمـدن والأسـواق الحـرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضـع للضـريبة بسعـر «صفر».

وأعفى القانون للخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعـات أو هدايـا للجهـاز الإداري للدولـة أو وحدات الإدارة المحلية.

ضريبة معدات الإنتاج

ونصت التعديلات على تعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية.

رد الضريبة للأجانب لتنشيط السياحة

وتضمنت التعديلات لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لـدى عودتهم لبلادهـم، حيـث يحـق لمغادري البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمـة مشـترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه.

ضريبة القيمة المضافة خدمات الصرف الصحي واللقاحات

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على تعديل البنود في قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، منها إعفاء خدمات الصرف الصحي، محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات، بالإضافة إلى إعفاءات تخص قطاع الدواء والأمصال واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم وإعفاء الأدوية، وإعفاء المواد الفاعلة الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من وزير الصحة.

ضريبة المحال التجارية

كما تم إضافة المحال التجارية إلى خدمات الجدول بتحديد نسبة الضريبة على المحل التجاري لتكون 10% من هذه القيمة، حيث تخضع القيم الإيجارية والبيعية للمحال التجارية لضريبة الجدول لتصبح 10 % بدلا من الضريبة كاملة وهي 14 %.

وأعفى القانون البقـول والحبـوب وملـح الطعـام والتوابـل المصنعـة وخدمـات النولـون على ما يستورد منها، وقد تم النص على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

إعفاء قناة السويس من القيمة المضافة

وتـم إضـافة بنـد جديـد بـرقم 58 إلى قائمـة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، والتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك نظراً للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، وتعظيمـا لـدور جمهورية مصر العربية، وسعيا لتعزيز الموقف التنافسي للقناة وجذب السفن للمرور بها، حيث سيؤدي إخضاع هذه الخدمات للضريبة بالسعر العام إلى رفع رسوم المرور والخدمات الملاحية، ثم عزوف الخطوط الملاحية عن العبور بقناة السويس.