«مستقبل وطن» يوجه الشكر لـ«الداخلية»: جهود لا تنقطع في إجهاض المؤامرات

توجه حزب مُستقبل وطن بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الداخلية وأجهزتها على جهودهم المُتواصلة التي لا تنقطع من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وإجهاض المُؤامرات والمُخططات التي تُحاك من قبل الجهات المُعادية وقوى الشر خاصةً جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى دائماً للإضرار بالوطن والنيل من مُقدراته.

مستقبل وطن يشيد بسرعة كشف مُلابسات التسريبات المُفبركة

وأكد حزب مستقبل وطن على أن سرعة كشف مُلابسات التسريبات المُفبركة التي أذاعها الإخواني الهارب عبدالله الشريف عبر المواقع الإلكترونية وضبط الجُناة واطلاع الرأي العام على حقائق الأمور يُعزز الفخر والثقة في قُدرات الوطن بالتصدي للمُحاولات المُتكررة لترويح الشائعات والمعلومات المغلوطة والمُزيفة التي تستهدف التشكيك في مُؤسسات الدولة ورموزها أمام الرأي العام الدولي والمحلي.

مؤسسات الدولة

وقال الحزب في بيان: «وفي هذه المُناسبة، أكد الحزب على دعمه ومُساندته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة لجهودهم المبذولة لتحدى الصعاب وتذليل العقبات أمام تحقيق التنمية والازدهار لوطننا الحبيب والحفاظ على أمنه واستقراره، وأن كافة المُحاولات الفاشلة التي تُنفذها الجماعة الإرهابية لن تنال من صلابة وتماسك الشعب المصري ومُؤسساته الوطنية».

وتقدم الحزب بالتحية لشهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المُسلحة والشرطة الذين ضَحَّوا بأرواحهم من أجل تثبيت دعائم استقرار الوطن.