مستقبل وطن يكلف هيئته البرلمانية بإعداد «قانون صندوق قادرون باختلاف»

أصدر حزب مستقبل وطن، بيانا منذ قليل، يعلن خلاله تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لـ «صندوق قادرون باختلاف»؛ وذلك لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له أداء دوره المنوط به.

تفعيل حزمة من الإجراءات

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمؤسسات الدولة، قرر حزب مستقبل وطن تفعيل حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس من خلال عدد من المحاور هي:

-العمل على تنمية مهارات ذوي الهمم وثقل إبداعاتهم وتوفير كل البرامج التدريبية للاستفادة من قدراتهم اللامحدودة ودمجهم في كل الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الحزب، وأن يتبنى الأفكار الإبداعية لهم فضلا عن التكفل بتنفيذها.

- تخصيص نسبة مشاركة في الفعاليات التي ينظمها الحزب من المبادرات الاجتماعية والدورات التدريبية لـ القادرون باختلاف بكل الأمانات التنظيمية.