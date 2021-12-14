تفاصيل إصابة الهنديتين كارينا كابور وأمريتا أرورا بـ كورونا.. «حضرتا حفل سويا»

أصيب الثنائي كارينا كابور وأمريتا أرورا بفيروس كورنا أثناء تواجدهما بحفلة مع أصدقائهما، خلال هذا الأسبوع، مخالفين لكل قواعد السلامة كما ذكر في موقع «بينك فيلا»، ما دفع الحكومة الهندية بضرورة إجراء فحص طبي لكل الحاضرين، خشية انتشار الفيروس مرة أخرى، خاصة بعد إعلان أكثر من نجم هندي إصابته خلال ذلك الأسبوع، وخشية من وصول المتحور أوميكرون للهند.

ويذكر أن الهند عانت بالشهور الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا بكل أنحاء البلاد، ما أدى إلى إغلاق تام استمر لأشهر عديدة.

وأعلنت الفنانة الهندية الشهيرة كارينا كابور، عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر خاصية (إستوري) من خلال (إنستجرام)، وطالبت من كل من تواصل معها إجراء طبي للتأكد من عدم إصابتهم، لكن جاء تقرير صديقتها المقربة أمريتا أرورا إيجابيا أيضا.

فقد كشفت الفنانة الهندية كارينا كابور، من خلال موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام) صباح أمس عن إصابتها بكوفيد - 19، عبر صفحتها الشخصية، قائلة: (لقد وجدت النتيجة إيجابية، وتم تأكيد إصابتي بفيروس كوفيد 19).

كابور تخضع للحجر الصحي

وتابعت كابور مؤكدة أنها عزلت نفسها وخضعت للحجر الصحي، معلقة: «عزلت نفسي على الفور أثناء اتباع البروتوكولات اللازمة».

وطالبت كارينا، بكل من تواصل معها ضرورة اللجوء للفحص، موضحة: «أطلب من أي شخص لديه اتصال بي أن يتم فحصه كل أفراد العائلة والموظفين لديهم تطعيم مضاعف لا يظهرون أي أعراض أشعر أنني بخير وأتمنى أن أشفى قريباً».

ومن ثم أكدت صديقتها أمريتا أرورا أيضا، إصابتها بالفيروس من خلال (إستوري) عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، معلنة: (فحصي كان إيجابياً لـ كوفيد 19، أتبع كل التعليمات الطبية وقمت بفحوصات الدم اللازمة، وأطالب أي شخص كان على اتصال معي، من فضلك، قم بإجراء فحص).

وتابعت أرورا قائلة: «تم تطعيم عائلتي وموظفيها بالكامل وتم اختبارهم جميعاً سلبي، ابقوا آمنين، كونوا مسؤولين تجاه مجتمعكم».

النجمتان كانتا معا في حفل مع أصدقائهما

وأوضحت التقارير الإعلامية الهندية وفقا لـ موقع (بينك فيلا)، أن الثنائي كارينا كابور، وأمريتا أورورا كانتا معا بحفلة مع أصدقائهما، وخالفا كل قواعد السلامة، وطالبت وزارة الصحة الهندية بإجراء فحوصات وعزل فوري، لكل الذين تواجدوا بالحفلة، خشية من انتشار الفيروس بالهند مرة أخرى، خاصة أنه تم الإعلان عن عدد من المشاهير بالهند، وإصابتهم بالفيروس خلال هذا الأسبوع.

تعد كارينا كابور من أشهر ممثلات بوليوود، وحصلت على لقب ملكة جمال الهند من قبل، بينما صديقتها المقربة أمريتا من أشهر مصممي أزياء الهند.

يذكر أن الفنانة كارينا كابور، تستعد لإطلاق فيلم (لال سينج) مع عامر خان، في 2022، وهو نسخة مقتبسة من فيلم (فورست جامب) الأمريكي، لـ توم هانكس.