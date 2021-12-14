مع اقتراب العام الجديد.. هؤلاء الموظفون يستحقون الترقية

مع اقتراب حلول العام الميلادي الجديد 2022، يتطلع الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، إلى الترقيات للدرجات الأعلى، وبهذه المناسبة تحاول «الوطن» إلقاء الضوء على أهم قواعد وشروط الترقيات لموظفي الحكومة في قانون الخدمة المدنية، والتي تأتي على النحو التالي:

الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار

1-استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، بحيث تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

الترقيات بالأقدمية.. حصول الموظف على تقرير كفء

2- الترقية للوظائف التخصصية الأخرى، وتكون بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق، فضلاً عن أن الترقية لباقي الوظائف تكون بالأقدمية، ويُشترط لترقية الموظف أن يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

3- وهناك نوع آخر وهو الترقيات بالاختيار في الوظائف التخصصية، فإنه يُشترط فيها حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

الأعلى في المجموع يفضل على الأدنى منه عند الاختيار

4- وتنص مواد قانون الخدمة المدنية، على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات، تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

5- عند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.