 س و ج عن أنواع الإجازات في قانون الخدمة المدنية

تستعرض «الوطن»، أنواع الإجازات الرسمية التي ورد ذكرها في نص قانون الخدمة المدنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية، ما بين إجازات سنوية المعروفة بالإجازة الاعتيادية، وبين الإجازة العارضة، وإجازات العطلات لأسباب وطنية ودينية وغيرها، وذلك من طرح أسئلة وإجاباتها من واقع أحكام مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، على النحو التالي:

الإجازات الاعتيادية تبدأ من 15 يوما وبحد أقصى 45 يوما

س1: ماهي أنواع الإجازات التي يستحقها موظف الحكومة أثناء خدمته؟

ج : أنواع متعدد منها، الإجازة الاعتيادية وهي سنوية بأجر كامل، وتبدأ من 15 يوما إلى 45 يوما، بحسب سنوات الخدمة للموظف في وظيفته وجهة عمله، وإجازات تمنح لمناسبات الأعياد القومية والدينية والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48 من القانون، وإجازة عارضة مدتها 7 أيام بحد أقصى يومين في كل مرة، ويخطر بها الموظف بعد عودته للعمل.

س: ماعدد أيام الإجازات السنوية؟

ج: تكون مدتها 15 يوماً فى السنة الأولى من خدمة العامل، ولا يحصل عليها الموظف إلا بعد مرور 6 أشهر له في تسلم الوظيفة، وتزيد إلى 21 يوماً لمن مر على تعيينه سنة كاملة، وتتضاعف إلى 30 يوما لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات، ثم تزيد إلى 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين في الخدمة، وهناك أيضا إجازة مرضية يتم تحديدها بقرار من القومسيون الطبي، وتفاصيلها في اللائحة التنفيذية.

س2: هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟

لا تدخل فهي إجازات وعطلات بذاتها للمناسبة ذاتها.

س3: هل تدخل العطلات الأسبوعية الدورية، في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟

نعم، تدخل وتحسب ضمنها.

عدد أيام إجازات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

س4: هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟

نعم، حيث نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية لمدة 45 يوما، دون النظر لعدد سنوات خدمتهم.

س5: ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟

ج : يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.

س7: هل يجوز لجهة العمل رفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟

ج: من حق جهة العمل أن ترفض طلب حصول الموظف على إجازة اعتيادية، بشرط أن يكون هذا الرفض في حدود 20% من الإجازات المستحقة للموظف في العام.