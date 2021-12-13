معيط: إعفاء مدخلات صناعة الورق وخدمات قناة السويس والطيران من القيمة المضافة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه مراعاة للبعد الاجتماعي جرى إعفاء خدمات الصرف الصحي ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف من القيمة المضافة كونها مهمة للثروة الحيوانية والسمكية، فضلا عن إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق نظرًا لما تواجهه من أزمات خلال التوقيت الحالي.

إعفاء المواد الفعالة من الأدوية من القيمة المضافة

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه جرى أيضًا إعفاء الأشياء الخاصة بمصانع صك العملة، والفئات الأخرى التي تخص قطاع الدواء والأمصال والدم ومشتقاته، من القيمة المضافة.

وتابع: «الأدوية مكنش عليها قيمة مضافة، لكن المواد الفعالة كانت بتخضع لهذه القيمة المضافة، فأي دواء أو أي مادة فعالة مكنش في الإعفاءات دخل في الإعفاءات خلاص، وكذلك المواد الخاصة بما فيهم صناعة المكملات الغذائية، عشان صناعة الدواء من الصناعات الحيوية»، موضحًا أيضًا أن المشروعات التي تجرى في مناطق اقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، والأشياء اللازمة للصناعة جرى اعتبارها مثل المناطق الحرة الخاصة،«مفيش ضريبة قيمة مضافة».

إعفاء خدمات قناة السويس والطيران من القيمة المضافة

وأشار وزير المالية، إلى أنه جرى إعفاء القيمة المضافة من الخدمات التي تقدمها قناة السويس للسفن، وكذلك خدمات الطيران والتأجير والإيجار وكل ما يخص هذا القطاع، مضيفا: «اللي كان عنده خطوط إنتاج مستوردها من بره، عشان تركب كان بيدفع 5% قيمة مضافة، وبنردها له تاني بعد التركيب والعمل، دلوقتي قولنا لا منخدش منه من الأساس، لكن يثبت أنه ركب خطوط الإنتاج وبدأ ينتج، وبدل ما يدفع فلوس وتفضل عندي، يبقى الفلوس اللي أنا مخدتهاش منك ضريبة معلقة، لازم تثبت إنك ركبت خط الانتاج واشتغل، وأنا اسقطها من عليك».