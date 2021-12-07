وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية عبر وحدة دعم المصدرين والمنتجين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، آداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين»، بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود الوحدة في إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، للتيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التي تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.

تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين

ووفقا لبيان صحفي، أكد الوزير، ضرورة المضي قدما من خلال هذه الوحدة، لتذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية، بما يتسق مع تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم في تحفيز القطاع التصديري، موجهًا إلى تعزيز التواصل الإيجابي مع منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية بحيث يتم تلقي أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال أو المجتمع التصديري بشكل خاص بالمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفوري معها وتذليلها، من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق الدولية أمام صادراتنا المصرية.

حل كافة المشاكل الجمركية

وأكد «الشحات غتوري»، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نجحنا فى حل كل المشاكل الجمركية التى تلقتها وحدة «دعم المصدرين والمنتجين»، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أي مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.

تحفيز الاستثمار والصادرات

وأشار إلى حرصه على التعاون مع مختلف الوحدات المعنية بتحفيز الاستثمار والصادرات بوزارة المالية، خاصة وحدة دعم المستثمرين، بما يسهم في توحيد جهود وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، والتغلب على المعوقات واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها.

وأوضح أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك خاطبت 13 مجلسًا تصديريا في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقاري، لموافاة الوحدة بالمعوقات التي تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين

وأشار إلى عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بشكل مستمر، للتعريف بوحدة «دعم المصدرين والمنتجين»، والاستماع إلى مقترحاتهم التي تُسهم في نجاح المنظومة الجمركية، لافتًا إلى تخصيص رقم الهاتف «023422247» والبريد الإلكترونى: «Ex.unit@customs.gov.eg»، وجروب «واتساب» يضم المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية، لتلقي أي شكاوى حول المعوقات التي قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفورى معها والعمل على إزالتها، بما يسهم في استدامة جودة الأداء بالمنافذ الجمركية، كما تم إنشاء رمز استجابة سريع ( QR code) يضمن سهولة التواصل الفورى مع الوحدة.