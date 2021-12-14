الهجرة تدعو الجالية المصرية بالإمارات للتعاون ومواجهة حروب طمس الهوية

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الجالية المصرية في الإمارات والجاليات العربية، لمشاركة أبنائهم في الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والعربية لدى أبنائنا، لمواجهة حروب طمس الهوية التي نواجهها في مصر والمنطقة العربية، حيث تنظم الوزارة بداية من الغد، عددا من الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، في الجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020» دبي في الإمارات.

أنشطة ترفيهية وثقافية

وتتضمن الفعاليات، أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن 4 حتى 14 عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما سيتضمن يوم 18 ديسمبر جلسة حوارية بشأن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وتنظم وزارة الهجرة الفعاليات بالتعاون مع دار نهضة مصر و«ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات وبرعاية مؤسسة «مصر الخير»، وبحضور عدد من أبناء المصريين المقيمين بدولة الإمارات، للمشاركة في الفعاليات الترفيهية والثقافية التي سيتم إعدادها خلال ورش العمل.

مشاركة متميزة للبرلمان العربي في ندوة للحفاظ على الهُوية المصرية والعربية

ويشارك في فعاليات الندوة، عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، والكاتب الدكتور مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، والفنانة كارول سماحة والتي قدّمت الأغنية بصوتها، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، وذلك بحضور عدد من البرلمانيين وشخصيات عامة مصرية وعربية وممثلي شركاء المبادرة.

اتكلم عربي

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ الفعاليات التي سيتم تنظيمها بالجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، تتزامن واليوم العالمي للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر، موضحة أنّ الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن مبادرة «اتكلم عربي»، كان منها إطلاق تطبيق «اتكلم عربي» ليكون أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة للتعريف بالثقافة والتقاليد المصرية والعربية للحفاظ على الهوية من خلال تجربة ممتعة، بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر.

واوضحت الوزيرة أنّه جرى تنفيذ البرنامج التلفزيوني «العربي كده»، ليحقق أهداف المبادرة من خلال استضافة شخصيات من وزراء وفنانين ورياضيين ذوي تأثير على مستوى الشريحة المستهدفة، إضافة إلى تنظيم 16 معسكرا افتراضيا وغير افتراضي، للأطفال من الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، وشملت المعسكرات مسابقات وأنشطة ترفيهية متنوعة، للربط بين هذه الأجيال وبين وطنهم الأم.

وكشفت وزيرة الهجرة عن أولى الفعاليات التي سيتم تنظيمها يوم 15 ديسمبر الحالي، وهي ورشة حكي واستعراض تطبيق اتكلم عربي بالتعاون مع نهضة مصر للأطفال من عمر 4 حتى عمر 14، فضلا عن ألعاب وأنشطة ترفيهية وتعليمية، بالتعاون مع wellspring وتوزيع هدايا تَذكارية للأطفال المشاركة.