السيسي: الهجرة والبطالة والجريمة تحديات فرضت نفسها على قارة أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا»، خلال المؤتمر الـ17 بالقاهرة، إنه إضافة للمخاطر المرتبطة بأزمتي الإرهاب وفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فهو يشيد بالدور المحوري للجنة «سيسا» في متابعة ورصد التوصيات بشأن مجابهة باقي التحديات الأمنية، التي تفرض نفسها على دول قارتنا العظيمة، ومنها مسألة الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة، وكذلك تداعيات عدم الاستقرار السياسي في بعض دولنا وغيرها.

«سيسا» لديها الامكانيات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية

وأضاف السيسي، أنني على ثقة بأن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية «سيسا»، لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية متعددة العناصر، والمضي قدمًا في مسيرة التكامل العلمي، ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة سيسا، وتستكمل تنسيقها وإسهماتها لأشقائها الأفارقة، بما يسهم في رفع القدرات، للحد المناسب الذي يساعد على التغلب على التحديات الأمنية، التي تحيط بدولنا.

السيسي: نرجو أن تستكمل اجتماعاتنا لتعاوننا المشترك

وأختتم الرئيس حديثه: «أرجو الله تعالى أن تكلل أعمال اجتماعاتكم بكل التوفيق، وأن تكون نتائجها انطلاقًا واستكمالا لتعاوننا المشترك، لما فيه صالح قارتنا الأفريقية، وشعوبنا ولجنتا الموقرة سيسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».