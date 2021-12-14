نظر استئناف ريناد عماد على حكم حبسها في «نشر الفسق» بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، نظر استئناف فتاة التيك توك ريناد عماد، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه؛ لإدانتها بالتحريض على الفسق ونشر فيديوهات مخلة بـ الآداب العامة.

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف

وكانت المحكمة الاقتصادية في شهر يونيو الماضي، قضت بحبس فتاة التيك توك ريناد عماد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالي 100 ألف جنيه، بعدما أقام المحامي أشرف فرحات، ضدها قضية يتهمها فيها بنشر الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة من أجل ربح أموال مالية كبيرة نظير تلك الفيديوهات والإعلانات الإباحية.

التحريض على الفسق وفيديوهات إباحية

كما وجهت النيابة العامة في وقت سابق، لـ فتاة التيك توك ريناد عماد، عدة تهم أبرزها التحريض على نشر الفسق والفجور من خلال نشر فيديوهات إباحية ومخلة، بأسلوب خادش للحياء ما جعلها تعتدي على قيم المجتمع المصري.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمة ريناد عماد، وتم إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات مع فتاة التيك توك.

أقوال ريناد عماد أمام جهة التحقيق

وقالت فتاة التيك توك ريناد عماد أمام جهة التحقيق، إن الإعلانات والفيديوهات التي قد أنشأتها في وقت سابق، لم تكن من أجل الربح المادي ولكنها كانت دعاية لبعض الشركات التي طلبت منها الترويج لمنتجاتها عبر حسابها الشخصي، مقابل إعطائها ملابس مجانية وأدوات تجميل؛ ما جعلها توافق على الفور في الدعاية لها.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة، التي ظلت محبوسة لعدة أشهر حتى قررت جهة التحقيق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، كما أمرت بإحالة القضية أمام المحكمة الاقتصادية، التي تغيبت فيها ريناد عماد عن الحضور حتى صدر الحكم بحبسها وتغريمها.