تأجيل استئناف ريناد عماد على حبسها في «التحريض على الفسق» لـ9 نوفمبر

أجلت جنح مُستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم من ريناد عماد، فتاة التيك توك، على الحكم الصادر بحبسها لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية التي تواجه فيها اتهامات بالتحريض على الفسق وصناعة ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، والمقامة من المحامي أشرف فرحات، وتحمل رقم 579 لسنة 2021، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود ومناقشتهم.

حبس ريناد عماد وتغريمها 100 ألف جنيه

وقضت المحكمة الاقتصادية، حضوريا، في يونيو الماضي، بمعاقبة ريناد عماد، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع، من خلال صناعة وبث محتوى خارج عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء، وبعد القبض عليها أخلت النيابة العامة سبيلها، ليجرى إحالتها للمحاكمة الجنائية «مخلي سبيلها»، حتى صدر عليها الحكم المطعون عليه.

تحقيقات النيابة: المتهمة «ريناد» استغلت شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة

ونسبت النيابة العامة، في ختام التحقيقات، للمتهمة، ارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع، وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية، فضلا عن اتهام آخر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استغلال شقيقتها الصغرى في الفيديوهات الخاصة بها لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وفي يونيو 2020، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ريناد عماد، بمنطقة الدقي، بعد خروجها من حفل افتتاح كافيه يمتلكه نجل مطرب شعبي شهير، وجرى اقتيادها إلى مباحث الآداب.

النيابة العامة تأمر بحبس «ريناد»

وقالت المتهمة، خلال التحقيقات إن العائد لها من الفيديوهات والصور هو ملابس وإكسسوارات مجانية، بعد الإعلان عن سلع خاصة بشركات تجارية من خلال خاصية «ستوري» في حساباتها بمواقع التواصل، وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبسها وظلت محبوسة لعدة أشهر، قبل أن يجرى إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأمرت النيابة بإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، والتي عقدت 5 جلسات محاكمة، تغيبت عنها المتهمة، بينما حضرت المحامية الخاصة بها، ليصدر حكم الإدانة بالحبس لمدة 3 سنوات، وطعنت المتهمة على الحكم أمام محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، حيث نظرته المحكمة في عدة جلسات، من بينها جلسة اليوم، والتي تقرر تأجيلها للشهر المقبل.