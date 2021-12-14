«الصحفيين» تنظم دورة بعنوان «كيف تصبح يوتيوبر مشهور»

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية حول تعلم «مهارات المونتاج للأغراض الصحفية»، وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن مدة الدورة 4 محاضرات بواقع يومان في الأسبوع بإجمالي 16 ساعة تدريب عملي ونظري، مشيرة إلى أن الرسوم المستحقة للدورة 100 جنيه بأسبقية الحجز.

مهارات المونتاج

وأشارت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين إلى أن دورة مهارات المونتاج للأغراض الصحفية تشمل 3 محاور رئيسية وهي:

- مدخل إلى المونتاج للأغراض الصحفية.

- تعلم مهارات تنفيذ مونتاج الفيديو لإعداد التقارير المصورة.

- تعلم المهارات الأساسية لمونتاج الفيديو وترتيب الصوت وتحريك الصور ومقدمات إعداد الهوية البصرية.

وأكدت اللجنة أنه يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي لؤي المصري «خبير الصحافة المرئية»، ومن المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، على أن تبدأ الدورة بعد اكتمال العدد.

وأوضحت اللجنة أن جميع الدورات قاصرة على أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، وخصصت رقم 01024001177 للاستعلام والتسجيل بأسبقية السداد.

نقابة الصحفيين

وقال حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة تطيوير المهنة والتدريب، إن هذه الدورة «متميزة بكل معاني الكلمة، وكل صحفي في أشد الحاجة لهذه الدورة لضمان نجاحة في إعداد وتحرير وإخراج الفيديوهات والتقارير الصحفية المصورة التي تخدم عمله الصحفي» بحسب تعبيره.

وتابع في تصريح له، قائلا إن «هذه الدورة هامة للصحفيين قارئي النشرات والتقارير الصحفية المصورة، وأيضاً الصحفي الميداني، كما أنها مهمة لكل صحفية أو صحفي يسعى لأن يكون (يوتيوبر) مشهور وعنده قناة على موقع اليوتيوب العالمية، موضحا أنه يقوم بالتدريب العملي لهذه الورشة الكاتب الصحفي وخبير الصحافة المرئية والمونتاج الأستاذ لؤي المصري».