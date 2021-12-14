«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية: يشمل 20 محطة

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، ستنفذ مترو الإسكندرية "أبو قير - محطة مصر" على الطراز الأوروبي، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين من أهل الإسكندرية، موضحا أن تنفيذ مترو الإسكندرية سيعمل على تقليل زمن الرحلة وزمن التقاطر بين القطارات.

والي: «مترو الإسكندرية» سيكون مفخرة للمواطنين

وقال والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مترو الإسكندرية، سيعمل على تقديم خدمات مميزة للركاب، لافتا إلى أن قطار أبو قير سيتم تحويله إلى خط مترو أنفاق يربط بين أبو قير ومحطة مصر بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه درى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أيام، والتي يبلغ طولها 21.7 كم، مؤكدا أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

والي: مترو الإسكندرية يشمل 20 محطة

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن مترو الإسكندرية سيشمل 20 محطة وهي «أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح، المندرة، المنتزه، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، محمد نجيب، فيكتوريا، غبريال، السوق، الظاهرية، كفر عبده، سيدي جابر، سبورتنج ، الحضرة، باب شرق، محطة مصر»، إضافة إلى ورشة عمرة القطارات، وستبلغ سرعة القطارات 80 كم/ساعة، وسيكون مفخرة لجميع المواطنين في محافظة الإسكندرية.

والي: مترو الإسكندرية سيقلل زمن الرحلة لـ25 دقيقة

وأشار والي، إلى أن مترو الإسكندرية "أبو قير - محطة مصر"، سيساعد في تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 80 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة، حيث مخطط البدء في إزالة الخط الحالي، وأنه يتم التنسيق لتنفيذ الأعمال الاعتيادية الخاصة بالمشروع "الكباري – المحطات".