أماكن مراكز لقاح كورونا للأطفال في محافظة الإسكندرية.. تعرف عليها

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا للطلاب للفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا، من خلال التطعيم بلقاح فايزر، كما قررت الوزراة أيضاً تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، حفاظًا على الصحة العامة، تنشر «الوطن» أماكن تواجد مراكز تلقي لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية للطلاب.

شرط تلقي لقاح كورونا للطلاب في الإسكندرية

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شرط تلقي لقاح كورونا هو وصول موافقة الأسرة لحصول الطفل أو الطالب على اللقاح، لافتاً إلى كافة المراكز متاحة للطلاب للحصول على اللقاح ولكن مع تنفيذ الشرط السابق.

أماكن مراكز لقاح كورونا في الإسكندرية للطلاب

- مدينة البعوث الإسلامية العصافرة

- مركز صحة أسرة المفروزة

- مركز صحة أسرة العمراوي

- وحدة طب أسرة المندرة

- مستشفى شرق المدينة

- مركز طب أسرة سان ستيفانو طريق الكورنيش

- وحدة أسرة دنا الوطنية شارع الطب الشرعي

- مركز طب أسرة أبيس 2 أبيس الثانية

- مستشفى أطفال الرمل شارع محمد فريد

- رعاية طفل محرم بك شارع الوزير متفرع من شارع الرصافة محرم بك

- مستشفى الرمد، وابور المياه أمام أكاديمية السادات محرم بك

- مستوصف صدر الجمرك السيالة شرق.

- وحدة طب أسرة أبن سهلان تقاطع شارع ابن سهلان مع شارع رشيد رضا

- مستشفى القباري، شارع الأمير لؤلؤ

- وحدة المجزر الآلي عبد القادر، زاوية عبد القادر قبلي السكة الحديد العامرية

- وحدة طب أسرة الناصرية بجوار المساكن

- وحدة طب أسرة البيطاش شارع القاعدة البحرية

- مركز الدخيلة لطب الأسرة شارع الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعية

- وحدة طب أسرة البرج القديم برج العرب القديمة