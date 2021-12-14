الأمم المتحدة تستعيد 15 شاحنة أغذية مسروقة في إثيوبيا وتبحث عن موظفيها المفقودين

نقلت إذاعة «صوت أمريكا»، أن الأمم المتحدة صرحت بأن المساعدات الغذائية المخصصة لبعض المناطق التي تعاني مجاعات في شمال إثيوبيا، سُرقت للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنه مساء يوم 10 ديسمبر الجاري، دخلت مجموعة من الميليشيات المسلحة، مجمع لجنة إدارة مخاطر الكوارث في مدينة كومبولتشا واستولت على 18 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالقوة، مرجحا أن تكون قوات الدفاع الوطني الإثيوبية «الجيش الإثيوبي»، أو قوة عسكرية متحالفة معها.

استعادة 15 شاحنة تابعة للأمم المتحدة

وأشار فرحان حق، إلى أنه جرى استعادة 15 شاحنة بعد سرقة حمولتها، فيما لا تزال ثلاث شاحنات مفقودة، مضيفا: «تظل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائنا على رأس أولوياتنا، وندعو إلى الإفراج الفوري والآمن عن موظفينا وزملائنا ومركباتنا».

نهب مستودعات برنامج الأغذية العالمي

وتقول الأمم المتحدة إن 3.7 مليون شخص في أمهرة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراع بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيجراي، والذي اندلع قبل عام في إقليم تيجراي وامتد إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورتين في يوليو الماضي.

وفي 7 و8 ديسمبر، قالت الأمم المتحدة إن ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، استولى عليها عسكريون واستخدمت لأغراضهم الخاصة، كما نُهبت مستودعات برنامج الأغذية العالمي في ديسي وكومبولتشا، وصُودرت كميات كبيرة من مخزون المواد الغذائية، بما في ذلك المواد الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقالت الأمم المتحدة إن بعض موظفيها احتجزوا تحت تهديد السلاح، فيما جرى تعليق توزيع المساعدات بعد تلك الحادثة.

ويتواصل برنامج الأغذية العالمي مع الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في بلدة ديسي، لاستعادة الشاحنات الثلاث التي جرى الاستيلاء عليها في ثلاث بلدات بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا، والتي شهدت انقصا في الاحتياجات والمساعدات خلال الأشهر الأخيرة.