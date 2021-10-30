جبهة تحرير تيجراي تعلن سيطرتها على بلدة إستراتيجية في أمهرة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بشمال إثيوبيا عن سيطرة قواتها على بلدة إستراتيجية في ولاية أمهرة المجاورة، قرب طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.

وصرح المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، غيتاشيو رضا، في مداخلة هاتفية مع وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن قوات الجبهة تمكنت من طرد القوات الحكومية من بلدة دسي في أمهرة وسيطرت عليها، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

جبهة تيجراي أسرت عديد من جنواد قوات الحكومة الإثيوبية

وأشار المتحدث باسم الجبهة إلى أن قواتهم أسرت العديد من جنود القوات الحكومية وتواصل تقدمها نحو بلدة كومبولتشا، حسب تأكيده.

وأكد سكان محليون لوكالة «فرانس برس» على أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي دخلت دسي، بعد انسحاب القوات الحكومية من البلدة الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة.

ومن ناحيتها، لم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذا الإعلان.