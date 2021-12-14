الحكومة تنفي افتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان: صديقة للبيئة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أنّ محطة الضبعة النووية تفتقر إلى معايير الأمان وتضرّ بالبيئة، وتلوث المسطحات المائية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أكدت أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا.

معدلات أمان بمعايير عالمية في محطة الضبعة النووية

وأكدت وزارة الكهرباء، بحسب بيان عن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنّ مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، والتي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان، ويأتي على قائمة الأولويات في اختيار التكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وتتميز بأعلى معدلات الأمان وفقا للمعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تضمن عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، إلى جانب تميزها بمزيج من أنظمة أمان ذاتية التشغيل تواصل عملها حتى في حالة انقطاع الكهرباء.

محطة الضبعة تخفّض معدلات التلوث

ولفتت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنّ محطة الضبعة النووية ستسهم في خفض معدلات تلوث البيئة، عن طريق منع انبعاث ثاني أكسيد الكربون، كما ستكون مصدرا نظيفا لإنتاج الكهرباء دون الإضرار بالمناطق المائية المجاورة.

القدرة الإجمالية لمفاعلات الضبعة تصل لـ4800 ميجاوات

وذكت الوزارة، أنّ المشروع يضم 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور GEN+3، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على «إذن قبول الموقع» من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في 10 مارس 2019، ويعد الإذن إقرارا بأنّ الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.

وأوضحت الوزارة، أنّ هيئة المحطات النووية تستكمل مرافق البنية التحتية وبناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع وإنشاء الرصيف البحري، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تسويات الموقع ضمن الأعمال التمهيدية للمشروع والبدء في إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر، على أن يتم بدء تنفيذ أعمال البناء الشاملة في الموقع، عقب الحصول على «إذن الإنشاء» من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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