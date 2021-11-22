رئيس المحطات النووية المصرية: مفاعلات الضبعة الأعلى أمانا في العالم

تحتفل هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية بمصر، الذي جرى تحديده يوم 19 نوفمبر من كل عام بمناسبة توقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة روساتوم الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر عام 2015.

الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس المحطات النووية المصرية، إن مشروع محطة الضبعة من أهم المشروعات المصرية الطموحة، الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، ويهدف للاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بشكل اقتصادي وآمن.

وأكد «الوكيل» أن من أهم مميزات المحطة النووية بالضبعة، اعتماد شركة روساتوم الروسية على أعلى معايير الأمان المستخدمة في هذه النوعية من المفاعلات، إضافة إلى أنها تعتبر الأعلى أمان والأحدث بالعالم.

وأوضح رئيس المحطات النووية المصرية، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهرًا.

إصدار إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يوليو 2022، مشيرا إلى أنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء في 10 مارس 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات

ولفت «الوكيل» إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هي الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء في وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات يونيو المقبل.

أول محطة للطاقة النووية في مصر

جدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+، الذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.