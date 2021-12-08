عاجل.. الحكومة تنفي زيادة أسعار الأرز التمويني تزامنا مع ارتفاع الحبوب عالميا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز التمويني، تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لزيادة أسعار الأرز التمويني تزامناً مع ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بجميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منه يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

حملات تفتيش دورية على كل الأسواق والمنافذ

وشددت وزارة التموين، على شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق والمنافذ التموينية، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.