 الحكومة البريطانية تنفي فرض قيود خلال احتفالات الكريسماس

رغم تسجيل أول حالة وفاة في بريطانيا بمتحور فيروس كورونا الجديد «اوميكرون»، إلاّ أنّ وزير العدل البريطاني «دومينيك راب»، صرّح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تعتزم فرض المزيد من القيود خلال الفترة المقبلة المتزامنة مع احتفالات الكريسماس.

تشجيع المواطنين للحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا

وقال «راب»، نائب رئيس الوزراء، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»، البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنه على الحكومة أن تتخذ توجها متناسباً ومتوازناً، ويمكن للمواطنين التمتع بالأعياد إلا أنه شجعهم على الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، مشددا على أهمية الحصول على جواز سفر كورونا.

إصابات عديدة بـ«أوميكرون» في بريطانيا

وتابع أنه يوجد عدد كبير من المرضى بالمستشفيات جراء إصابتهم بمتحور أوميكرون، وأن البلاد تعزز قدراتها لتتمكن من تقديم الجرعات التنشيطية للّقاح لجميع الراغبين، مشيرا إلى حصول أكثر من 40% من البالغين على جرعات تنشيطية بالفعل.

أول حالة وفاة في بريطانيا بالمتحور الجديد ورصد إصابة في الصين

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت يوم الأحد الماضي رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا من «المستوى 3» إلى «المستوى 4»، وذلك بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون»، وسجلت بريطانيا يوم أمس الإثنين أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، بحسب وزارة الصحة البريطانية، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الصين عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد، بعد الإعلان عن اكتشافه للمرّة الأولى أواخر شهر نوفمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.

وصرّح وزير الصحة البريطاني، أمس الاثنين، أنّ متحور «أوميكرون»، أصبح يمثل نحو 40% من إصابات كورونا في العاصمة لندن، وأضاف في حديث لشبكة «سكاي نيوز»: «كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام»