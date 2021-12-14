قلق عالمي بعد تسجيل أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» في بريطانيا

حالة من الخوف والترقب يعيشها العالم بعد تسجيل أول حالة وفاة في بريطانيا لمصاب بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» بحسب وزارة الصحة البريطانية، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الصين عن تسجيل أول حالة إصابة، بعد الإعلان عن اكتشاف المتحور للمرّة الأولى أواخر شهر نوفمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.

أوميكرون يمثل 40% من إصابات كورونا في لندن

وكان وزير الصحة البريطاني قد أعلن في وقت سابق يوم أمس الاثنين أنّ متحور «أوميكرون» أصبح يمثل نحو 40% من إصابات كورونا في العاصمة لندن، وأضاف في حديث لشبكة «سكاي نيوز»: «كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام».

رفع حالة التأهب في بريطانيا بسبب المتحور الجديد

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الأحد الماضي رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا من «المستوى 3» إلى «المستوى 4»، وذلك بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون».

الصين تسجل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد

ومن جهتها، أعلنت الصين عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، لمسافر قادم من الخارج في مدينة تيانجين الشمالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام الحكومية.

وفي تصريحات سابقة خاصة لـ«الوطن» قال البروفيسور فؤاد أسعد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ونقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، إنّه لا يتفق تماماً مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد كونه مقلقا، حيث إنّ 99% من أعراض الإصابة به خفيفة.

وأشار إلى أنّه لن يكون هناك إغلاق كما كان الأمر مع اكتشاف فيروس كورونا قبل عامين، وذلك لأن المتحور الجديد ليس بهذه الخطورة، لافتاً إلى أنّ اللقاح يقاوم المرض ولا يقاوم العدوى، والمعنى أنّ 95% من الذين أصيبوا بالمتحور الجديد من الملقحين أعراضهم خفيفة ولا يذهبون إلى المستشفى أو غرف الإنعاش.