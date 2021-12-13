فرنسا تنتظر الموجة السادسة من كورونا بسبب متحور أوميكرون

قال مارتن هيرش، مدير مجموعة مستشفيات «إيه بي- اتش بي» في باريس، أكبر شبكة مستشفيات في أوروبا، إن بلاده تستعد لاستقبال الموجة السادسة من فيروس كورونا بسبب ظهور متحور أومكيرون أحدث سلالات كوفيد 19 الأشد نشرا للعدوى، لتنضم ذلك فرنسا إلى الدول الأوروبية التي تتصاعد المخاوف لديها من المتحور المكتشف بالأساس في جنوب أفريقيا.

ويأتي هذا التحذير بينما كانت السلطات الصحية الفرنسية، أعلنت، تسجيل 48 وفاة و43848 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في هذا البلد الذي شهد احتجاجات عدة ضدة إجراءات الإغلاق في مواجهة كورونا.

مارتن هيرش: موجة أوميكرون هي السادسة وستأتي في يناير

وقال مارتن هيرش، لإذاعة «آر.تي.إل» الفرنسية إنه لم يتم التفوه بكلمة واحدة عن الموجة السادسة وهي «أوميكرون» التي ستأتي لاحقا في يناير، وفق ما نقلت اليوم قناة «روسيا اليوم»، مضيفا: «في حين لا تزال البلاد في خضم الموجة الخامسة من الجائحة الناجمة عن السلالة دلتا».

وقبل كشف فرنسا عن مخاوفها من أوميكرون، كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر، أمس، من أن المملكة المتحدة ستواجه «موجة هائلة» من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

بريطانيا: أوميكرون ينتشر بشكل كبير وجرعتي اللقاح لن تكونا كافيتين

وشدد رئيس الوزراء البريطاني من أن «جرعتي اللقاح لن تكونا كافيتين لاحتواء هذه السلالة»، بينما أكد وزير الصحة البريطاني «ساجد جاويد» أن الإصابات بمتحور أوميكرون باتت تشكل 40% من الإصابات الجديد في العاصمة لندن.

وقال وزير الصحة البريطاني، إن متحور أوميكرون ينتشر في بلاده بشكل لم تشهده من قبل، فيما يتزامن ذلك مع رفع السلطات الطبية البريطانية درجة الخطورة من متحور أوميكرون وسط مخاوف جديدة من انهيار المنظومة الصحية.

وكانت جنوب أفريقيا أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف سلالة جديدة من كورونا في الرابع والعشرين من نوفمبر المنصرم، وهو المتحور الذي أسمته المنظمة الدولية أوميكرون ووصفته بـ«المقلق».