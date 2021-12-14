وكيل نقابة الصحفيين: بدء اشتراكات مشروع «العلاج 2022» غدا

قال أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم يبدأ غدًا الأربعاء وحتى 30 يناير المُقبل، «بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، تيسيرًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم» على حد تعبيره.

مشروع علاج الصحفيين

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له، أن التسهيلات على الزملاء في مشروع العلاج تشمل وفق خطة هذا العام، تمكين الزملاء من خيارات عدة بآليات سداد الرسوم للراغبين في التقسيط على ثلاثة أشهر، وكذا في إمكانية التجديد للجميع عبر رقم «واتس آب»، (0105046423) مع إتاحة الحضور للنقابة أو إرسال مندوب، وكذلك عبر توجه الصحفي للإدارة المالية بالمؤسسات الصحفية القومية.

إجراءات احترازية

وأوضح عبدالمجيد، أن تلك التسهيلات تأتي مراعاة للزملاء الصحفيين، وتمكين كافة الراغبين في الاشتراك بتذليل أي عقبات مالية أو خاصة بالانتقال، وكذلك للحيلولة دون التزاحم إعمالًا للإجراءات الاحترازية الواجبة في ظل استمرار جائحة كورنا.

وعرض عبدالمجيد الإجراءات المتاحة للاشتراك على النحو التالي:

أولًا: مُتاح تجديد الاشتراك تلقائيًا، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل المشتركين في العام السابق من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة الاستمارة المرفقة عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة، لاشتراك العام الماضي على الرقم (0105046423).

ثانيًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب تلقائيًا، بناء على إفادة بالرغبة عبر رقم الواتس السابق، على أن تُرسل صيغة استمارة يوقعها الزميل بالإدارة المالية لمؤسسته تُفيد بطلب تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، صيغة الاستمارة سترسل للمؤسسات، وتسلم بطاقات الاشتراك لمندوب المؤسسة أو الزميل وفق رغبته.

ثالثًا: مُتاح تجديد الاشتراك تلقائيًا للمشتركين، العام الماضي، من الصحفيين بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر الواتس.

رابعًا: الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك واستلام بطاقات الاشتراك.

خامسًا: راغبو الاشتراك للمرة الأولى، يرسلون أوراقهم وطلب الاشتراك على رقم الواتس، المدرج بهذا الإعلان، أو بالحضور للنقابة.