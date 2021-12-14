شكري ونظيره القبرصي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في برامج التدريب

وقع وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء.

تستهدف المذكرة تعزيز التعاون بينهما في برامج التبادل والتدريب، وجرى توقيع المذكرة عقب جلسة المشاورات بين وفدي مصر وقبرص والتي عقدت بنيقوسيا برئاسة شكري‬⁩ ونظيره القبرصي.

وزير الخارجية في قبرص

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، أمس في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

العلاقات بين مصر وقبرص

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.