وزير الخارجية يتوجه إلى قبرص في زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، مساء اليوم، في زيارة ثنائية تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إذ أنه من المنتظر عقد مباحثات بين الجانبين تتناول جميع أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

متحدث الخارجية: الزيارة لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار الدفع المستمر للعلاقات الثنائية والمتابعة لنتائج اجتماع اللجنة العليا للتعاون المصري القبرصي والتي تم تدشينها في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين، وكذا التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.