مؤسسة «مجدي يعقوب» تحصل على تمويل لـ64 جراحة سنويا بمركز أسوان للقلب

حصلت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، على اتفاق يتم بموجبه تمويل 64 جراحة للقلب بمركز أسوان للفئات الأكثر احتياجا من غير القادرين، بالإضافة إلى تمويل وتأسيس وحدة لأشعة جاما لدعم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة.

ووقعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، اتفاقا للتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، تغطي بموجبه مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، تكلفة إجراء عمليات جراحية بمركز أسوان للقلب، بالإضافة إلى تمويل وتأسيس وحدة لأشعة جاما لدعم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة.

إنشاء وحدة متطورة للفحص باستخدام أشعة جاما

وسيتيح اﻻتفاق، تغطية تكلفة 64 جراحة سنويا على مدى ثلاث سنوات، وستمول المؤسسة أيضا، إنشاء وحدة متطورة للفحص باستخدام أشعة جاما في المستشفى الجديد الذي يجري بناؤه في مدينة 6 أكتوبر، بما يعزز تقديم أفضل خدمة طبية للشرائح الأكثر احتياجا في المجتمع.

بحث إمكانات جديدة للدعم

واستقبل جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، فريق عمل مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، برئاسة عاصم رجب رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول، في حضور الدكتور مجدي إسحاق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وزينة توكل الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ودينا الجزار نائب الرئيس للتنمية بالمؤسسة، لبحث إمكانات جديدة للدعم الذي يمكن أن تقدمه مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

الرعاية الطبية للشرائح الأكثر احتياجا

وقال عاصم رجب، إنه «يتحتم ضمان توفير الرعاية الصحية لمختلف شرائح المجتمع، ويأتي التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، في إطار هذه الرؤية في ظل الدور الرائد الذي يقوم به الجراح العالمي ومؤسسته، لتوصيل أعلى مستوى من الرعاية الطبية للشرائح الأكثر احتياجا من المجتمع»