محمود حميدة وصبري فواز يبدآن تجهيزات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة المنتج جابي خوري وبحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة؛ لمناقشة تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان.

وتضم عضوية المهرجان كل من: المخرج مجدي أحمد علي وإلهام شاهين وصبري فواز وسلوي محمد علي والمنتج هشام سليمان والمخرج والمنتج شريف مندور ، ود. أماني الطويل والنائبة أماني الشعولي واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير المهرجان عزة الحسيني ورئيس المهرجان سيد فؤاد الجناري.

إشادات بتجهيزات الدورة الحادية عشر

وناقش أعضاء اللجنة العليا الخطة الكاملة للدورة الجديدة التي تم إنجاز ما يقرب من 80 % منها، حيث أشادوا بحجم المنجز الذي تم من استعدادات وتجهيزات للدورة الحادية عشر والمستوي المميز والمتجدد للفاعليات كل دورة .

كما ناقشت اللجنة سبل توفير الموازنة المطلوبة للتنفيذ الجيد بناء للخطة الفنية، وكذلك القرارات والتوصيات التي وضعتها اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة والرد عليها وضرورة توفير الدعم الحكومي المقرر بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 1238 لسنة 2018.

توفير الإمكانيات المناسبة لحفلي الافتتاح والختام

وطالبت اللجنة بتوفير الإمكانيات المناسبة والمشرفة لحفلي الافتتاح والختام للمهرجان اللذان دائما يخرجان بصورة مشرفة وعالمية تتلائم مع أهمية الحدث في الترويج السياحي والتراثي لمدينة الأقصر التاريخية صاحبة الأرث الحضاري والأثري والشهرة العالمية.

‏مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر والبنك الأهلي المصري.

سيقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.