5 معلومات عن «أبولين تراوري» المكرمة من قبل مهرجان الأقصر الأفريقي

قبل أشهر قليلة من انطلاق الدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أعلنت إدارة المهرجان عن تكريم المخرجة «أبولين تراوري» من (بوركينا فاسو) خلال حفل افتتاح الدورة.

ترصد «الوطن»، 5 معلومات عن المخرجة البوركينية المكرمة فى الدورة الجديدة.

- أبولين من مواليد عام 1976.

- عملت كمساعد مخرج مع السينمائي البوركيني الكبير إدريسا وادراجو

- قدمت العديد من الأفلام الروائية القصيرة

- شارك فيلمها «كوناندي» في مهرجان تورنتو عام 2003

- قدمت أفلاما روائية طويلة منها «تحت ضوء القمر»، و«ديزرانس» بطولة جيمي جان لوي، والذي حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.

عمرو سعد أبرز المكرمين في الدورة الحادية عشر

ويكرم المهرجان أيضا في دورته المقبلة، النجم المصري عمرو سعد، وهو من مواليد حي السيدة زينب عام 1977، تخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي (المدينة) مع المخرج يسري نصر الله، و (الآخر) ليوسف شاهين.

المخرجة البوركينية أبولين المكرمة من بوركينا فاسو

كانت إدارة مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، قد أعلنت منذ فترة قصيرة خلال بيان صحفي، عن تكريم النجم الكبير حسين فهمي، ومنحه جائزة إنجاز العمر عن مجمل أعماله السينمائية.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.