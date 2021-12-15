6 إجراءات للاشتراك بمشروع علاج الصحفيين.. و5 طرق للسداد بدءا من اليوم

تتلقى نقابة الصحفيين طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 وحتى يوم 30 يناير 2022 المقبل، ويستعرض التقرير التالي 5 شروط وإجراءات للاشتراك في المشروع والتي يأتي أبرزها رفع قيمة الرسوم من 180 جنيها إلى 250 جنيها للفرد، فضلا عن 4 طرق للسداد ومنها التقسيط خصما من بدل التدريب والتكنولوجيا.

مشروع علاج الصحفيين

وتشمل شروط وإجراءات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم 2022 بحسب ما أعلنته النقابة ما يلي:

1- الإبقاء على قيمة اشتراك الأساتذة بجدول المعاشات 100 جنيه فقط مثل العام الماضي.

2- إعفاء «القادرون باختلاف» من رسوم الاشتراك كالعام الماضي.

3- قيمة الاشتراك لباقي الراغبين موحدة 250 جنيهًا للعضو، أو أحد أفراد أسرته، وهي قيمة تعادل قرابة 70 قرشا فقط يوميا، يقابلها استفادة للأعضاء حال اقتضت الحاجة بـ70% من الحد الأقصى العادي 34 ألف جنيه، والتكميلي 35 ألف جنيه.

4 - فتح باب الاشتراك، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وحتى 30 يناير المقبل، على أن يتم مد الاشتراك لمدة شهر آخر بعد انتهاء أعمال الجرد.

5 - الموافقة على آليات تنظيم الاشتراكات التي تتضمن سداد قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط بدون مقدم.

6- الأوراق المطلوبة لمشترك أول مرة «صورة كارنيه عضوية النقابة، صورة البطاقة الشخصية، صورة قسيمة الزواج حال الاشتراك للزوجة، صورة من شهادة ميلاد الأبناء حال الرغبة في الاشتراك لهم، صورة شهادة ميلاد العضو الراغب في الاشتراك للوالدة».

طرق السداد في مشروع العلاج

من جانبه قال أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم يبدأ اليوم «بآليات وتسهيلات غير مسبوقة، تيسيرًا على الزملاء، وحفاظًا على سلامتهم» على حد تعبيره وتشمل ما يلي:

أولًا: تجديد الاشتراك تلقائيًا، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل المشتركين في العام السابق من الصحف الحزبية والخاصة، بتحرير وإرسال صورة الاستمارة المرفقة عبر الواتس، كما يمكنه التعديل بالحذف، أو الإضافة، لاشتراك العام الماضي على الرقم (0105046423).

ثانيًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب تلقائيًا، بناء على إفادة بالرغبة عبر رقم الواتس السابق، على أن تُرسل صيغة استمارة يوقعها الزميل بالإدارة المالية لمؤسسته تُفيد بطلب تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية، صيغة الاستمارة سترسل للمؤسسات، وتسلم بطاقات الاشتراك لمندوب المؤسسة أو الزميل وفق رغبته.

ثالثًا: مُتاح تجديد الاشتراك تلقائيًا للمشتركين، العام الماضي، من الصحفيين بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر الواتس.

رابعًا: الراغبون في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة أو تحرير طلب التقسيط أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك واستلام بطاقات الاشتراك.

خامسًا: راغبو الاشتراك للمرة الأولى، يرسلون أوراقهم وطلب الاشتراك على رقم الواتس، المدرج بهذا الإعلان، أو بالحضور للنقابة.