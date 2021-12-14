وزير المالية يكشف أسباب زيادة أسعار السجائر والكحوليات: «عشان صحتكم»

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.

عضو التنسقية يهاجم الفن المتدني

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة فرض رسم تنمية على عدد من السلع منها المياه الغازية والسلع المعمرة وغيرها وهاجم النواب بشدة القانون ووزير المالية واتهم النواب وزارة المالية أنه يتمسك بفكر الجباية، بحسب وصفهم، واتهم محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب وزارة المالية بعدم كشف الحقائق، حيث استشهد بتصريحات للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان وزارة المالية تؤكد عدم فرض اعباء جديدة على المواطنين وبعد 10 ايام فوجئ الجميع بالزيادات الجديدة في الضريبة على القيمة المضافة والرسوم. وقال احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ان حال الفن والموسيقى متدني بسب موجة المهرجانات ونقابة الموسيقين تواجه تلك الموجه من سوسته وشاكوش وغيرهما من الذين لا يدفعون رسم ولا ضريبة ويقدمون فنا هابطا، بينما تفرض وزارة المالية رسوما على الاوبرا والمسارح، مشيرا الى ولا يوجد بيت ليس به ثلاجه ولا غسالة فكيف ترى الحكومة ان الزيادة لا تمس الطبقة المتوسطة.

السلع التي تم زيادة الرسوم عليها

و اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في كلمته بالجلسة العامة خلال مناقشة القانون ان الرسوم التي تم فرضها لا تثقل كاهل المواطن مشيرا الى أن الهدف من القانون تعظيم موارد الدولة هناك متطلبات مهمة منها تحقيق ما طالب به زارعي القمح بزيادة الاردب وهو ما وافقت عليه الدولة وحمل الموازنة تكلفة 5 مليار جنيه في دعم السلع التموينية وهناك ايضا تكلفة تحسين احوال اساتذة الجامعة وتحسين دخل اكثر من فئة واعفاءات للصناعة وهي موارد ايضا ستفقدها الموازنة العامة للدولة وما وتم البحث ما العمل دون اثقال كاهل المواطن ؟ واشار الى ان السلع التي تم زيادة الرسوم عليها ليست استراتيجية وتضعف العملة للدولة فمثلا من يغادر مصر كان الرسم 50 جنيه اصبح 100 جنيه.

مراعاة المناطق السياحية

واوصح أنه تم مراعاة المناطق السياحية واشار الى انه بالنسبة لبعض السلع، خاصة السجائر والكحوليات فهناك هدفا صحيا وراء الزيادات، حيث أن منظمة الصحة العالمية طالبات بفرض رسوم جديدة للحد من الكحوليات والسجائر من خلال فرض رسوم او ضرائب جديدة، أما بالنسبة للمياه الغازية فالزيادة 5% اي حوالي 25 قرشا، وتابع الوزير " الطبقة المتوسطة ما بتكلش كفيار وانشوجه وما حدث هو انه بعض الرسوم للوفاء بالتزمات الدولة ولا تستهدف الطبقىة المتوسطة وقال النائب عبد المنعم امام ، امين سر لجنة الخطة والموازنة في كلمته با ، مستعرضا صورة مكبرة بتصريحات وزير المالية ،ووجه حديثه لوزير المالية " تصريحات الوزير خلال الفترة الماضية تؤكد عدم فرض اعباء جديدة او ضرائب ولا رسوم على المواطن ولكن " اشوف تصريحاتك اصدقك اشوف قوانينك استعجب" ، المسارح والسينمات والحدائق زيادة الرسوم والسلع المعمرة زيادة 2% ومستحضرات التجميل حوالي 25% وبالتالي القانون جريمة في حق الطبقة المتوسطة المصرية الزيادة تستهدف الطبقة المتوسطة وقال احد النواب ان القانون مثلا يقول "الدخول ببلاش والخروج بفلوس" زيادة المسارح وتذاكر السينما حتى اللافته الموجودة على المحال ورفض وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد ما قاله احد النواب موجها حديثه للحكومة " اتقي الله في المصريين" ورد رئيس المجلس ان كلمة اتقي الله لا تسيئ وتقال لمن يتقي الله ولا يقصد بها سوء