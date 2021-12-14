أزهري يوضح دعاء السفر كما ورد عن النبي: اللهم هون علينا سفرنا

دعاء السفر من أبرز الأمور التي يحرص عليها الكثير من المسلمين أثناء قيام الرحلة، وهو من عادات السفر المحبب اتباعها في كل سفر، وتشهد محركات البحث بشكل يومي، عمليات بحث مكثفة حول دعاء السفر كما ورد عن النبي وتزداد أكثر في فترة الإجازات، كما أنه من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السطور القادمة، تستعرض «الوطن» دعاء السفر وفقا لما قاله الشيخ عبد الحميد الأطرش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

دعاء السفر كما ورد عن النبي

قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في مشيخة الأزهر، إن دعاء السفر كما ورد عن النبي الذي ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الشروع في السفر، هو: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل»، مضيفا: «عند العودة، فعلى المسلم أن يقول نفس الدعاء، ويضيف عليه آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون».

ولفت الأطرش إلى دعاء السفر الذي ورد عن عبدال لَّه بن سرجس، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

دعاء السفر للعمل

كما أشار أمين الفتوى الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى دعاء السفر كما ورد عن الني للعمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن هذا الدعاء يمكن ترديده أيضا إذا كان السفر للحج أو لقضاء إجازة أو غيره ولا يقتصر فقط على السفر من أجل العمل، وهو: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل».

وأضاف أنه من المستحب أن بقوم المقيم بترديد دعاء السفر للمسافر، ودعاء السفر الذي ورد عن النبي في تلك الحالة هو: «أستودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي روايه وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت».