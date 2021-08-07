دعاء السفر كامل ومكتوب: «اللهم إنا نسألك البر والتقوى»

تشهد محركات البحث عمليات بحث مكثفة يوميًا حول دعاء السفر، ويزداد البحث عن دعاء السفر خاصة في إجازة الصيف ومع كثرة الرحلات للمناطق السياحية بهدف قضاء إجازة الصيف، ويلجأ الكثيرون لترديد دعاء السفر قبل بدء الرحلة طالبًا من الله سبحانه وتعالى حمايته ومن معه من ذويه، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير دعاء السفر كامل، ودعاء السفر مكتوب، بحسب الأكثر بحثًا في محركات البحث.

دعاء السفر كامل

وحول دعاء السفر كامل، الذي يحرص المسافرون على ترديده: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، وإطوي عنا بعدة، اللهم إني أعوض بك من وعثاء الفسر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد».

دعاء السفر قصير

ويلجأ بعض المسافرين إلى البحث عن دعاء السفر قصير، وفي تلك الحالة يمكن ترديد دعاء السفر قصير: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»

وعن عبداللَّه بن سرجس، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

دعاء السفر مكتوب

ويستحب أنّ يكثر المسافر من الدعاء لنفسه وذويه وقت السفر أو قبيل السفر، حيث يلجأ البعض للبحث عن دعاء السفر مكتوب، وتستعرض الوطن دعاء السفر مكتوب، والذي يمكن ترديده من خلال بعض الأدعية التالية.

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: «أَنَّ رسولَ اللَّه (صل الله عليه وسلم)، كانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلى سفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ».

دعاء السفر الصحيح

ويبحث البعض عن دعاء السفر الصحيح، فيما يبحث آخرون عن فضل دعاء السفر وقد ورد حديث صحيح عن الرسول (صل الله عليه وسلم)، يؤكّد أنَّ دعاء المسافر مستجاب، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ».

فضل دعاء السفر

وعن ابن عمرو رضي اللَّه عنهمَا قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا سَافَرَ فَأَقبَلَ اللَّيْلُ قال: يَا أَرْضُ ربِّي وَربُّكِ اللَّه، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرِّكِ وشَرِّ ما فِيكِ، وشر ماخُلقَ فيكِ، وشَرِّ ما يدِبُّ عليكِ، وأَعوذ باللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسدٍ وَأَسْودٍ، ومِنَ الحيَّةِ والعقربِ، وَمِنْ سَاكِنِ البلَدِ، ومِنْ والِدٍ وما وَلَد» رواه أبو داود.

كما يستحب بجانب دعاء السفر قراءة آية الكرسي: «اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».