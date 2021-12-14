شيرين ضيفة برنامج أسرار النجوم الخميس المقبل

تحل الفنانة شيرين، بعد غد الخميس، ضيفة على برنامج أسرار النجوم، عبر إذاعة «نجوم أف.إم»، وقناة «نجوم TV»، مع المذيعة إنجي علي، وذلك في الثامنة مساءً، لتكشف عن أعمالها الفنية التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حلقة شيرين بأسرار النجوم

وتتحدث الفنانة شيرين، خلال الحلقة، عن الكثير من الأعمال الفنية التي شاركت فيها، وتكشف كواليس رحلتها مع الفن والأعمال الفنية المنتظر مشاركتها بها خلال الفترة المقبلة.

وقدمت شيرين، خلال العام الجاري، العديد من الأعمال؛ سواء على مستوى السينما مثل «أعز الولد، الشنطة، مش أنا»، أما على مستوى الأعمال الدرامية، قدمت «في بيتنا روبورت، القاهرة كابول، بيت العيلة جزء 3»، إضافة إلى أكثر من عمل تحضر له حالياً.

مواعيد عرض برنامج أسرار النجوم

يذكر أن برنامج أسرار النجوم، يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم أف.إم» وقناة نجوم TV، وتقدمه المذيعة إنجي علي.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي ظهرت فيها الفنانة شيرين، مسلسل سابع جار، الذي شاركت فيه بجانب دلال عبد العزيز وأسامة عباس وهاني عادل ونيكولا معوض ورحمة حسن وهيدي كرم ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة يسري، وإخراج أيتن أمين ونادين خان ومنه إكرام.

أما على مستوى السينما فكانت اخر الأعمال الفنية التى شاركت فيها فيلم أعز الولد والذي شاركت فيه بجانب دلال عبد العزيز وميرفت أمين وانعام سالوسة ورجاء الجداوى وسامي مغاورى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وجورج عزمى واخراج سارة نوح.