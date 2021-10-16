إنجي علي عن اختفاء ساقها في صورة افتتاح الجونة: «معرفش راحت فين»

أثارت الإعلامية إنجي علي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، إذ ظهرت على السجادة الحمراء للمهرجان وهي تلتقط صورة مع الفنانة اللبنانية مايا دياب برفقة دينا الشربيني وحسن أبو الروس، واختفت ساقها تماما، مما دفع رواد المنصات إلى البحث عن ساقها في الصور، وهو الأمر الذي أصبح «تريند» خلال الساعات الماضية بعنوان «فين رجل إنجي علي».

سبب اختفاء ساق إنجي علي

ومن جانبها سخرت الإعلامية إنجي علي من تصدرها الـ«تريند» على منصات التواصل لهذا السبب، قائلة: «أنا نفسي معرفش رجلي راحت فين»، وأكدت أنها لم تنزعج من الأمر على الإطلاق، «أنا مبسوطة أن المصريين كانوا مبسوطين.. بس بدون سخف».

وأوضحت إنجي في تصريحاتها لـ«الوطن»، «الأمر أن مايا دياب كانت ترتدي فستان أحمر، والسجادة كانت نفس اللون أيضا، فستاني كان واسع، وعندما قمت بضم ساقي على بعضها البعض فظهرت في الصورة كأني بدون ساق»، تابعت: « أو تم حذفها باستخدام برامج تعديل الصور، لا أعلم تحديدا».

فيديو يوضح سر اختفاء ساق إنجي علي

وقامت الفنانة رولين وضاح القاسم بالتقاط صورة مع إنجي علي وهي تكشف عن ساقها، ونشرتها عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «رجل إنجي علي أهي يا جماعة»، بينما قامت صديقة للإعلامية المصرية بنشر مقطع فيديو لكواليس التقاط الصورة الشهيرة، لتوضح وجود حالة من الخداع البصري أدت إلى اختفاء ساقها، وتوالت التعليقات على الفيديو ما بين أصدقاء إنجي علي ومتابعيها، حيث قال أحدهم: «والله كنت هاتجنن وأعرف فين رجلها»، بينما أضاف آخر: «الحمد الله كنا قلقانين».