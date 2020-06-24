إنجي علي عن كاملة أبو ذكري: ألذ ديكتاتورة ديمقراطية تعيد اكتشاف النجوم

نشرت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث سيتم استضافتها خلال الحلقة المقبلة من برنامجها "أسرار النجوم" الخميس المقبل.

وعلقت "إنجي" علي الصورة قائلة، "هي صاحبة رؤية فنية خاصة جداً.. هي صاحبة بصمة مميزة في مشوار كل النجوم الذين عملوا معها.. هي امرأة المهام الصعبة".

وأضافت، "هي مؤسسة إخراجية متكاملة تعيُد اكتشاف النجوم وتعكس الواقع بأدق تفاصيله.. هي ألذ ديكتاتورة ديمقراطية.. هي رئيسة أقوى وألذ عصابة في تاريخ الدراما المصرية.. المخرجة المتميزة دائماً كاملة أبو ذكري".

يذكر أن المخرجة كاملة أبو ذكري أخرجت بشهر رمضان الماضي مسلسل بـ"100 وش" بطولة الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.