إجازات شهر يناير 2022.. قضي عطلتك الشتوية وارتاح من الضغوط

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2021، ويستعد الكثيرون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على إجازات رسمية عن إجازات شهر يناير 2022، حتى يتمكنوا من الحصول على راحات بجانب إجازتهم الأسبوعية، ويستعدون للسفر لقضاء عطلتهم الشتوية بشكل مميز.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، إجازات شهر يناير 2022 للموظفين العاملين في الدولة والطلاب في المدارس، كالتالي:

إجازات شهر يناير 2022

بعد انتهاء جميع الإجازات الرسمية في عام 2021، ينتظر الكثيرون إجازات شهر يناير 2022، والتي تأتي كالتالي:

- إجازة عيد الميلاد المجيد: تأتي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام.

- إجازة عيد الشرطة: تأتي إجازة عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام، وأصبح مؤخرا يتم الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير مع عيد الشرطة، ويتم ترحيل تلك الإجازة ليوم الخميس الذي يأتي بعد ذلك التاريخ، وفق قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازة لضمها مع العطلات الأسبوعية، ليتضمن شهر يناير 2022 إجازتين فقط.

وعن شهري فبراير ومارس، فلا يوجد هناك إجازات أو عطلات رسمية بهما، لتأتي أول إجازة رسمية بعد إجازات شهر يناير بحلول 29 أبريل، احتفالا بعيد تحرير سيناء المقرر له 25 من نفس الشهر ولكن يتم ترحيل الإجازة.

والجدير بالذكر أن عام 2021 تضمَّن 23 يوما إجازة رسمية، وفق موقع الرئاسة، وجاءت الإجازات كالتالي:

- عيد الميلاد المجيد يوم الخميس7 يناير.

- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس 28 يناير.

- عيد تحرير سيناء الخميس 29 فبراير.

- عيد العمال يوم السبت الموافق 1 مايو.

- عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 3 مايو.

- عيد الفطر المبارك بدءا من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

- ثورة 30 يونيو يوم الخميس الموافق 1 يوليو.

- عيد الأضحى المبارك بدءا من السبت 17 يوليو وحتى الجمعة 23 يوليو.

- ثورة 23 يوليو يوم السبت 24 يوليو.

- رأس السنة الهجرية الخميس 12 أغسطس.

- عيد القوات المسلحة الخميس 7 أكتوبر.

- المولد النبوي الشريف الخميس 21 نوفمبر.