مميزات فريدة يمنحها قانون العمل الجديد: إجازات مدفوعة وضمان للحقوق

تهتم الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بالعمالة، من باب أنها العمود الفقري لاقتصاد البلاد بمختلف قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، لذا يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد، يهدف إلى توفير حقوق ومميزات جديدة للعمالة في مصر، تحت مسمى قانون العمل الجديد.

ويعرض «الوطن» في هذه السطور، بعض المميزات التي وفرها قانون العمل الجديد، ولم تكن في قانون سابق.

إجازة الدراسة في قانون العمل الجديد

واهتم مشروع قانون العمل الجديد بتوفير العديد من الحقوق والمميزات للعمالة، إذ نص على ضمان حقوق العمالة فيما يخص الإجازات، بحيث يكون للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يعلم صاحب العمل قبل الإجازة بـ15 يومًا على الأقل، وهذا بشرط أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.

إجازة الامتحانات في قانون العمل الجديد

وفيما يخص الحفاظ على حقوق العامل في الدراسة و التعليم، نص مشروع قانون العمل الجديد، على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، وهذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر في حال إذا قام العامل بإعلام صاحب العمل بموعد الامتحان قبله بعشرة أيام على أقل تقدير، وأن تكون الدراسة لها علاقة بطبيعة عمله، وأن يجتاز الامتحان بنجاح.

حقوق صاحب العمل في القانون الجديد

وضمن قانون العمل الجديد لصاحب العمل، أنه في حالة إذا ثبت اشتغال العامل في عمل آخر خلال فترة الإجازة، فيحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، وهذا ما يضمن لصاحب العمل حقوقه في قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد

يذكر أن البرلمان متمثل في مجلس النواب و الشيوخ، مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد، وسوف يتم الإعلان عنه بعد مراجعته والانتهاء من التعديلات عليه.