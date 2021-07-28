9 أيام.. عدد إجازات موظفي الحكومة في شهر أغسطس
كتب:
ماهر هنداوي
09:02 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
أجازات الحكومة والخاص خلال أغسطس المقبل
يبحث موظفو الحكومة بصفة خاصة، والعاملين بمؤسسات وجهات القطاع الخاص المختلفة والمتنوعة، دائما عن أيام الإجازات وعددها، ومع اقتراب شهر أغسطس 2021، الذي سيحل يوم الأحد المقبل، تستعرض «الوطن » أيام الإجازات في شهر أغسطس، التي سيحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص.
من 5 إلى 9 أيام.. الإجازات للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
وبرصد التقويم الشهري لشهر أغسطس 2021، يتضح وجود عدد من الإجازات المتنوعة التي سيحصل عليها العاملون بالحكومة والقطاع الخاص، تتراوح بين 5 إلى 9 أيام لأسباب مختلفة، سواء الإجازات الرسمية الأسبوعية، وإجازة بسبب مناسبة دينية، والتي تأتي على النحو التالي:
إجازات القطاع الحكومي
إجازات القطاع الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 هي :
- الجمعة 6 أغسطس: عطلة أسبوعية.
- السبت 7 أغسطس: عطلة أسبوعية.
- الخميس 12 أغسطس: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443 هجرية، بدلا من الاثنين 9 أغسطس أول محرم 1443، وفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف وسط الأسبوع.
-الجمعة 13 أغسطس: عطلة أسبوعية.
- السبت 14 أغسطس: عطلة أسبوعية.
- الجمعة 20 أغسطس: عطلة أسبوعية.
-السبت 21 أغسطس: عطلة أسبوعية.
- الجمعة 27 أغسطس: عطلة أسبوعية.
-السبت 28 أغسطس: عطلة أسبوعية.
وبذلك فإن عدد أيام الإجازات التي سيحصل عليها العاملون بالحكومة خلال شهر أغسطس 2021، تصل إلى 9 أيام بين عطلات أسبوعية وإجازة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
إجازات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس 2021
أيام الجمع 6 و13 و20 و27 أغسطس، وهي أيام العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص وفقا لنصوص مواد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، 50 فردا فأكثر، بالإضافة إلى الخميس 12 أغسطس: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443 هجرية، بدلا من الاثنين 9 أغسطس أول محرم 1443، وفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف وسط الأسبوع.
الجدير بالذكر أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حصلوا على إجازات عيد الأضحى الشهر الماضي، بواقع 8 أيام للقطاع الخاص من السبت 17 الى السبت 24 يوليو 2021 .