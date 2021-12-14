بريد الوطن.. دور المرأة ودعم الرئيس

المرأة لها الدور الأبرز والأهم فى نشأة المجتمع، فإن استطاع المجتمع تنشئة نساء صالحات مثقفات لعمل ذلك على تنشئة أجيال صالحة تعرف كيف تدير حاضرها وتنهض به، وكيف تصنع مستقبلاً مُشرقاً تسوده الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة، وجاء دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى الرئاسة لقضايا المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع، تأكيداً لإيمانه بأهمية مشاركتها بكامل طاقتها فى بناء مشروع النهضة والتقدم فى مصر وإيمانه بقدرتها على الإسهام فى بلوغ أهداف التنمية فى عالم يعترف اليوم بدور المرأة ومسئوليتها، لذلك فإن الإسهام الأكبر للمرأة فى مجتمعها يكون من خلال التربية والأمومة، وهذا الدور لا يمكن للرجل أن يؤديه كما تؤديه المرأة، فإن ظاهرة إنكار دور المرأة من أكثر القضايا التى لاقت انتشاراً فى هذه الفترة بالمجتمعات المتأخرة، إذ إن ذلك ما يسعى إليه فى العادة أعداء الحضارة والتقدّم فإن ظاهرة انعدام الثقافة العامة لدى المرأة نجدها متفشية كثيراً فى مثل هذه المجتمعات التى لا تلقى بالاً لتفعيل دور المرأة وتعليمها وتثقيفها أو تسليحها بالأسلحة المعرفية التى تمكنها من إدراك ما يجرى حولها، وقد أثبتت المرأة تفوقاً لا نظير له فى مختلف المواقع التى تسلمت زمام أمورها حتى فى قيادة الدول، وهذا ما ينفى كل تلك الشائعات والأوهام التى تنتشر عن عدم قدرتها على التصرّف وإدارة الأزمات والتخطيط بعيد المدى وإنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة وإتقان.

مصطفى عبدالغنى الششتاوى

المحلة الكبرى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com