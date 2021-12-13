بريد الوطن .. وجِّه بإصلاح مدخل كوبري كفر الحطبة يا محافظ الدقهلية

نشكو نحن سكان قرية كفر الحطبة، التابعة لمركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، من سوء حالة مدخل كوبرى كفر الحطبة، حتى نهاية المقابر والزياتين، حيث يوجد به حفر ومطبات مما يعيق حركة المواطنين بسياراتهم ومركباتهم بجميع أنواعها، كما يعيق السير على الأقدام، خاصة الشيوخ كبار السن والأطفال الصغار الذين يعبرونها فى طريقهم من وإلى مدارسهم ومنازلهم، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية أو الجانبية بطريق جسر النيل، فكلها مليئة بالحفر والمطبات والإشغالات الأخرى، لذلك نناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توجيه المسئولين للعمل بتسوية هذه الأماكن الحيوية.

عن الأهالى: أحمد شوقى الديسطى

كفر الحطبة - الدقهلية

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