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محمود مسلم

بريد الوطن .. الفن

كتب:

الوطن
09:31 م | الإثنين 13 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنا مركبى شارد مايعومش ف التيار

وانا اللى برضو أختار

لو أعوم ف تياركم

وانا اللى حرفى جناح

يقدر يطيّركم

وأخيب ما عندى كفيل

يتحدى شُطاركم

بالحكمة لو يتجن

وأهو ده اللى اسمه الفن

                                                                           نجلاء نعيم

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