بريد الوطن .. الفن

أنا مركبى شارد مايعومش ف التيار

وانا اللى برضو أختار

لو أعوم ف تياركم

وانا اللى حرفى جناح

يقدر يطيّركم

وأخيب ما عندى كفيل

يتحدى شُطاركم

بالحكمة لو يتجن

وأهو ده اللى اسمه الفن

نجلاء نعيم

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