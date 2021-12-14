3 طلبة مصريين بكندا يحكون قصة جمع 80 ألف دولار لصالح «حياة كريمة»

قالت مريم خليل، أحد الطلبة المغتربين في كندا المشاركين في حملة جمع التبرعات لمبادرة «حياة كريمة»، إنها قررت أن تطلب من صديقاتها في المدرسة مساعدة أشقائهم في مصر، لذا تم جمع مبلغ وصل إلى 80 ألف دولار، من أجل المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، لتجديد الريف المصري، موضحة أنها نظمت فعالية في مدرستها من أجل جمع المال، وحظيت بمساهمة الجميع، مبينة أن الهدف كان تجميع 60 ألف دولار كندي، ولكن تم جمع نحو 80 ألفا أي بزيادة 20 ألفا، وتستهدف جمع ما يساوي مليون جنيه مصري.

سعادة بالمشاركة في الحملة

من جهته قال فريد فؤاد، أحد الطلبة المشاركين في حملة جمع التبرعات لمبادرة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه سعيد بالمشاركة في هذه الحملة ويعمل على زيادة الدعاية للطلاب من أجل جمع أكبر عدد من الأموال، لافتا إلى أنه ينشر إعلان صباحي كل يوم في مقر الجامعة من أجل دعم أموال لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

مخاطبة صحيفة المدينة

في نفس السياق، أوضحت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، أنها خاطبت الصحيفة الموجودة في المدينة، من أجل نشر أخبار للمساعدة في دعم مبادرة «حياة كريمة» وانتشرت الفكرة في المجتمع الكندي، مشيرا إلى الحملة أصبحت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مع الحملات وزير التعليم في كندا، متابعة: «كنت عاوزة أعرف الناس الأشياء الإيجابية، اللي بتحصل في مصر، وكمان عاوزه أخلي ولادي يشاركوا في الأحداث».