«التضامن» تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع «2 كفاية» بقرى حياة كريمة

في إطار خطط الدولة لمواجهة المُشكلة السـكانية التي تمثل أحد أهم التحديات المعوقة لمسيرة التنمية، وضمن سياسة التوسع في مشروع «2 كفاية»، للحد من الزيادة السكانية مع التركيز على الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، انتهى المشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من تنفيذ المرحلة الثانية من الأنشطة الميدانية من خلال العرض المسرحي «2 كفاية».

عرض «2 كفاية» في 20 قرية من قرى «حياة كريمة»

وتم تنفيذ العرض «2 كفاية»، بالساحات والشوارع الرئيسية في 20 قرية من قرى «حياة كريمة»، بالمحافظات العشر المستهدفة في المرحلة الأولى، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وتشمل محافظات «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان»، وذلك بواقع عرضين مسرحيين بكل محافظة.

لقاءات شخصية وجماعية مع الجمهور

وحضر العروض المسرحية 10.500 من المواطنين في قرى حياة كريمة، بمتوسط 520 فردًا فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من إجمالي الحضور، والفئة العمرية الأعلى بين المشاهدين من 25 و35 سنة بنسبة 36% من المشاهدين.

وشهدت العروض لقاءات شخصية وجماعية مع عدد من المشاهدين فى كل عرض لاستبيان آرائهم وقياس مدى رضاهم واستيعابهم لما تم عرضه، ومدى قدرة العرض على تغيير مفهومهم عن تنظيم الأسرة واقتناعهم به، وأثنى الحاضرون على العرض وقدرة الممثلين على توصيل الفكرة.

ويطرح العرض المسرحي، العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، من خلال مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال مع تجنب أساليب الوعظ والتخويف.

وركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية جذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، وينتهي بتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، بهدف رفع الوعي وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تحفز الأسر على كثرة الإنجاب.