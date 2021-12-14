محافظ الإسماعيلية: مباني مشروعات حياة كريمة في القنطرة مجهزة لذوي الهمم

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن جميع المباني الخدمية الجديدة التي يجرى إنشاؤها في مدينة القنطرة شرق ضمن مبادرة «حياة كريمة» تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف «بشارة» في تصريحات خاصة، أنه تفقد بالأمس عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة للوقوف على نسبة تنفيذ المشروعات في كل قطاع على حدة.

بشارة: تجاوزنا 90% من تنفيذ المراكز الحكومية شرق القناة

وقال اللواء شريف بشارة، إن الإسماعيلية كان لها حظ ونصيب بوجود مشروع «حياة كريمة» لتطوير القرى والتوابع الخاصة بها باعتبارها من الأماكن الأولى بالمشروعات التطويرية.

وتابع «بشارة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن شرق القناة ومنطقة القنطرة شرق الواقعة في سيناء هي مستقبل محافظة الإسماعيلية المقبل، لامتلاكها العديد من المقومات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن 48% من مساحة الإسماعيلية تقع شرق القناة.

وتابع «منطقة شرق القناة منطقة بكر وغير مستغلة وتم إنشاء مجتمع عمراني جديد فيها وهي الإسماعيلية الجديدة وجاري إنشاء جامعة فيها على أعلى مستوى إضافة إلى العديد من المشاريع التي تؤسس لإنشاء محافظة أخرى جديدة».

وقال «بشارة» إنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال إنشاء المراكز الحكومية في 4 قرى شر قناة السويس ويتبقى فيها اللمسات النهائية فقط.

وتفقد «بشارة» مجمع الخدمات الزراعية بقرية التقدم، والذي يمتاز بوجود قسم للألبان، بجانب خدمات الطب البيطري، والجمعية الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي و وأعمال رفع كفاءة وتوسعة خزان المياه بقرية التقدم، و10 نقاط إسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق، بواقع 5 نقاط يتم رفع كفاءتها، و5 نقاط إسعاف جديدة.

مساحات خضراء للمواطنين

وقال اللواء شريف بشارة، إنه وجه بدراسة استغلال قطعة أرض فضاء تقع بين مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية السلام لإنشاء حديقة ومنطقة انتظار للمواطنين تضم مكتبة لتشجيع الشباب والأطفال على القراءة.

ورافق بشارة خلال جولته المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والعقيد اشرف محمد عبد الباري مندوب الهيئة الهندسية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق، ورئيس مركز ومدينة القنطرة، ومنسقي حياة كريمة بالمحافظة.